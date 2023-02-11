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В ISW розповіли про свідчать невдачі росіян під Вугледаром

11 Лютого 2023 11:13
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ISW

Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали останньою точкою невралгії в російському інформаційному просторі. Мілблогери вчепилися за кадри, щоб запустити кілька критиць російського військового керівництва.

Російські мілблогери стверджували, що ті ж російські командири, які керували надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади на Павлівку (біля Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за спробу захоплення Вугледара, і стверджували, що відео ілюструє, що ці командири продовжують робити ті самі дорогі помилки, повідомляється у звіті ISW.

Один російський мілблогер окремо заявив, що відповідальність за тактичні провали росіян біля Вугледара несе командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Інший закликав до публічних судів, щоб покарати високопоставлених офіцерів, які неодноразово терпіли невдачі на полі бою, і стверджував, що російські війська продовжуватимуть повторювати ті самі помилки, якщо ці командири залишаться на своїх посадах. 

Російські війська застосовують дуже неефективну тактику, яка набагато більше вказує на те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу, ніж поганого командування.

Російські мілблогери, ймовірно, звинуватили російське командування, щоб применшити той факт, що системна погана підготовка російського мобілізованого персоналу, швидше за все, призведе до подібних тактичних невдач по всій Україні. Російські мілблогери регулярно звинувачують російських командувачів у відповідальності за тактичні провали протягом війни.


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