В ISW припустили малоймовірність застосування РФ ядерної зброї

Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб посилити контроль над процесом прийняття рішень на Заході і не допустити, щоб Захід дозволив Україні використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових об’єктах в Росії.

Як відзначили аналітики, Путін заявив під час першого публічного засідання постійно діючої конференції Ради безпеки Росії з питань ядерного стримування 25 вересня, що Росія коригує свою ядерну доктрину, щоб внести “уточнення” щодо необхідних передумов для застосування Росією ядерної зброї.

Так, Путін поділився двома “уточненнями” до ядерної доктрини: Кремль розгляне можливість застосування ядерної зброї в разі “агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки або участі ядерної держави” або в разі “отримання достовірної інформації про масований запуск повітряно-космічної зброї” проти Росії і перетину цією зброєю російських кордонів. Путін уточнив, що ця “повітряно-космічна зброя”, яка може виправдати застосування Росією ядерної зброї, включає стратегічну і тактичну авіацію, крилаті ракети, безпілотники і/або гіперзвукові ракети.

“Путін, ймовірно, має намір, щоб гіперконкретність його ядерних погроз вдихнула нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання ядерним озброєнням і породила нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент західних політичних дискусій про здатність України використовувати надану Заходом зброю”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що кремлівські чиновники регулярно посилаються на погано завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією і Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні — таких як дискусія про право України використовувати надані Заходом системи для завдання дальніх ударів по російських військових об’єктах — з метою викликати страх серед тих, хто приймає рішення.

Як відзначили аналітики, директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс 7 вересня застеріг західних політиків від страху перед шаблонним брязканням російською ядерною зброєю, а ISW вже давно визначив російське ядерне брязкання зброєю як частину зусиль Кремля зі сприяння самостримуванню Заходу, а не як свідчення готовності Росії застосувати ядерну зброю.

“ISW продовжує вважати, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде”, — йдеться в аналітичному звіті.