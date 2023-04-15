В ISW пояснили, навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту

Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, розпочавши навчання Тихоокеанського флоту Росії, щоб продемонструвати військово-морську міць Росії в Тихому океані.

Так, 14 квітня Міноборони Росії повідомило, що російські військові привели Тихоокеанський флот Східного військового округу (ТОФ) у найвищий ступінь бойової готовності для перевірки боєготовності, пише Інститут вивчення Війни ISW.

Начальник Генштабу Росії генерал армії Валерій Герасимов також заявив, що підрозділи Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання. Перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, покликані дати Китаю сигнал про те, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані та що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової потужності в Україні.

На думку американських аналітиків, Кремль також, ймовірно, має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України Японією перед зустріччю G7 19-21 травня.

14 квітня Шойгу заявив, що російські війська заявили, що перевірка боєготовності спрямована на відпрацювання методів запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбиття висадки на південних Курилах і островах Сахалін, обидва сигнали для Японія (яка претендує на частину архіпелагу, який Радянський Союз захопив наприкінці Другої світової війни).

За даними ISW, Східний військовий округ (СВО) Росії нещодавно розгорнув батарею ракетних систем берегової оборони «Бастіон» на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінкою ISW, було, ймовірно, попередженням для Японії щодо подальшої підтримки України.

Аналітики припускають, що Росія, ймовірно, має намір використати військову позицію в північній частині Тихого океану, щоб викликати побоювання щодо військової ескалації з Японією, намагаючись запобігти подальшій підтримці Японією України під час проведення зустрічі G7 у Хіросімі. Росія застосовувала подібні інформаційні операції та показові дії проти Заходу, спрямовані на запобігання подальшій безпековій допомозі Заходу Україні, розпалюючи занепокоєння щодо ескалації, хоча ці зусилля ніколи не передвіщали реальної ескалації.