Суспільство

В Ісландії оголосили надзвичайний стан через нове виверження вулкана

29 Травня 2024 21:17
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На ісландському півострові Рейк’янес почалося нове виверження вулкана. Це вже п’яте виверження з грудня минулого року.

Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей, пише Iceland Review.

Влада евакуювала місцевих з містечка Ґріндавік, геотермального курорта “Блакитна лагуна” та електростанції Сварценгі.

Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує кілометр.


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