В Ісландії оголосили надзвичайний стан через нове виверження вулкана

На ісландському півострові Рейк’янес почалося нове виверження вулкана. Це вже п’яте виверження з грудня минулого року.
Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей, пише Iceland Review.
Влада евакуювала місцевих з містечка Ґріндавік, геотермального курорта “Блакитна лагуна” та електростанції Сварценгі.
Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує кілометр.
🇮🇸 | Una nueva erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorológica del país, poco después de que las autoridades evacuaran la cercana localidad de Grindavik.— Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024
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