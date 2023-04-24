Суспільство

В Ірпені зносять будинок із графіті Бенксі

24 Квітня 2023 13:00
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Бенксі

В Ірпені Київської області зносять будинок на вулиці Северинівській, 158, на якому розміщено одне із графіті британського художника Бенксі, а сам малюнок демонтують та збережуть.

“Ми потім будемо дивитися, чи на цьому місці, чи буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблений арт-об’єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити”, – сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, йдеться про графіті, на якому зображено гімнастку, яка стоїть на пробоїні від попадання до будинку снаряда.

У листопаді 2022 року Бенксі підтвердив створення семи графіті в Україні.

Це графіті з гімнасткою у місті Бородянка Київської області та малюнок із зображенням ще однієї гімнастки, але вже у постраждалому від ЗС РФ Ірпені.

Крім того, у Києві біля бетонних блоків біля Майдану Незалежності художник намалював двох дітей, що гойдаються на протитанковому їжаку, як на гойдалках.


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