В інтерв’ю 20-річної давнини. Анонімний британський художник Бенксі назвав своє ім’я

На BBC знайшли втрачене інтерв’ю анонімного художника Бенксі, в якому він, схоже, розкрив своє справжнє ім’я.

На BBC знайшлося інтерв’ю із Бенксі, записане у далекому 2003 році, коли художнику, який згодом прославився на весь світ представляв свій проєкт Війна за територію у східному Лондоні. Цей фрагмент, записаний кореспондентом Найджелом Ренчем, в якому художник можливо назвав своє справжнє ім’я, не увійшов до ефірного сюжету.

Проте, коли влітку цього року на ВВС вийшов подкаст Історія Бенксі Джеймса Піка, переслуховуючи його, Найджел Ренч пригадав свою розмову і знайшов її в своїх архівах.

Під час бесіди британський художник, схоже, частково розкриває своє справжнє ім’я. На запитання репортера, чи це правда, що його звати Роберт Бенкс, художник відповідає: «Це Роббі».

Цікаво, що віднайдене інтерв’ю дає також прихильникам Бенксі рідкісний шанс почути і його справжній голос, адже художник досі залишається анонімним.

У листопаді 2022 року у Бородянці, Гостомелі, Ірпені, Горенці та у Києві помітили графіті, дуже схожі на роботи Бенксі. Згодом британець визнав, що він дійсно відвідав Україну і намалював сім графіті.

Крім візиту до України британський художник підтримав українців кількома способами: продав на аукціоні свою антивоєнну роботу CND Soldiers і перерахував кошти київській лікарні Охматдит, а також випустив серію малюнків-трафаретів, а кошти з продажу направив на допомогу Україні.