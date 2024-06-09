Кримінал

В Індонезії пітон проковтнув жінку (фото 18+)
9 Червня 2024 19:15

П’ятиметровий пітон проковтнув жінку в Індонезії, пишуть місцеві ЗМІ.

6 червня 45-річна Фаріда (за іншими даними їй було 50 років) із села Калемпанг пішла вранці з дому на ринок і не повернулася.

Наступного дня чоловік Фаріди виявив у лісі її речі. Після цього кілька жителів вирушили на пошуки жінки і натрапили на пітона з аномально великим черевом.

Розпоровши змію, вони виявили всередині тіло Фаріди. На ногах жінки були виявлені укуси. Місцеві жителі припускають, що пітон вкусив її, після чого задушив і проковтнув.

У загиблої залишилися четверо дітей. При цьому, за даними ЗМІ, цей випадок став уже п’ятим в Індонезії за останні 7 років.


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