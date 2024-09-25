Політика

В Індії заявили, що попри відсутність мирного плану завершення війни, підтримують зв’язок з Україною та РФ
25 Вересня 2024 09:59
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індія, рф, україна
Прапор Індії / UnSplash

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що підтримує зв’язок як з Києвом, так і з Москвою, хоча мирного плану ще не має.

Про це пише видання The Hindu.

За словами Джайшанкара, уряд Індії проводить розмови з обома сторонами, щоб побачити, чи може він повпливати на прискорення завершення війни та початок серйозних переговорів між двома країнами.

“Це свого роду експеримент, яким ми займаємося. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану”, – сказав індійський міністр.

Він зазначив, що Індія ділиться з Києвом інформацією від розмов, які вона вела з Москвою, і навпаки.

“Мені здається, що обидві сторони цінують це”, – зазначив голова МЗС Індії.

Він також підкреслив, що у світі не так багато країн і лідерів, які мають бажання або можливість взаємодіяти як з Україною, так і з Росією.


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