В Харкові зіштовхнулися п’ять транспортних засобів – 4 людини травмовано

Поліція встановлює обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові. Зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.
Повідомлення про подію на проспекті Гагаріна надійшло до поліції 23 травня.
Як повідомили в поліції, внаслідок аварії травмувались чотири людини: 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan.
Постраждалих доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження.
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