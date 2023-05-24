Кримінал

В Харкові зіштовхнулися п’ять транспортних засобів – 4 людини травмовано

24 Травня 2023 14:35
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Поліція встановлює обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові. Зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.

Повідомлення про подію на проспекті Гагаріна надійшло до поліції 23 травня.

Як повідомили в поліції, внаслідок аварії травмувались чотири людини: 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan.

Постраждалих доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження.


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