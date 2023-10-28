Кримінал

В Харкові вітер зніс шість дерев

28 Жовтня 2023 15:27
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харків, негода

Через негоду в Харкові сьогодні, 28 жовтня, впало шість дерев і дві великі гілки. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з 8:00 до 13:00 до диспетчерської служби «1562» надійшло вісім відповідних заявок. Дерева та гілки впали в Київському, Салтівському, Індустріальному, Шевченківському та Основ’янському районах. Бригади комунальних підприємств оперативно виїхали до місць викликів для усунення аварійних ситуацій.

Також зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» оперативно усувають наслідки негоди та тимчасово приспустили державний прапор на флагштоку.


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