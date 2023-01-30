Кримінал

В Харкові триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку

30 Січня 2023 11:23
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обстріл

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у центрі Харкова повністю зруйнований 4 поверх та частково 3 поверх будівлі. 15 мешканців цього будинку було евакуйовано одразу після вибуху. 3 людям, які постраждали, була надана необхідна медична допомога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очілдьник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, тіло загиблої жінки рятувальники шукали в завалах 3 години. Отримані нею травми були несумісні з життям.

“Зараз спеціалісти ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків тривають”, – сказав Синєгубов.

Між тим, співробітники КП «Харківські теплові мережі» відновлюють опалення у третьому та четвертому під’їздах будинку, який був пошкоджений напередодні під час обстрілів, у Київському районі.

Як повідомили на підприємстві, ремонт комунікацій у першому та другому під’їздах можливий тільки після відновлення конструктиву будівлі. Орієнтовно опалення до вцілілих під’їздів мають подати до кінця дня.

У ХТМ зазначили, що усі квартири перевірять на предмет можливих пошкоджень внаслідок вибуху і розвоздушать систему.


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