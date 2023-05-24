Кримінал

В Харківській області пропала трирічна дитина

24 Травня 2023 07:29
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поліція, дитина

Поліцією розшукується Віолетта Мужечук!

Співробітники ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Віолетти Мужечук, 2020 року народження. Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір’я домоволодіння.

Прикмети на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнена у червону кофту та білі штани.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом”, – йдеться у повідомленні поліції.


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