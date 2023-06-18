В естонській розвідці заявили, що в найближчий тиждень контрнаступу України не буде

Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ.

Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

Виступаючи на черговій прес-конференції в Міністерстві оборони в п’ятницю, полковник Гросберг зазначив, що Збройні Сили України мають намір продовжити діяльність першого етапу наступальної операції, а саме, насамперед, формування операцій з метою виявлення слабких місць у складених оборонних позиціях. російськими збройними силами в окупованих зонах.

Він сказав: «Ініціатива, очевидно, в руках збройних сил України, а це означає, що вони самі вибирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника. Тоді Російська Федерація, логічно, намагатиметься зачистити». Максимально розгорнути наступальний потенціал України, це означало б використовувати все, що є в її розпорядженні: вогонь артилерії, мінні поля, в тому числі в повітрі».

Полковник Гросберг сказав, що коли виникає питання про те, чому український контрнаступ здається з цивільної точки зору, згідно з повідомленнями ЗМІ, не поспішає, це цілком логічно з військової точки зору, не в останню чергу тому, що російська сторона мала час укріплення лінії фронту на окупованих територіях на сході України.

Він сказав: “По суті, Російська Федерація витратила останні дев’ять місяців на розбудову своїх оборонних об’єктів. З точки зору проведення класичної наступальної операції, де доктрина передбачає, що атакуючому потрібна кількісна перевага в особовому складі у співвідношенні три до одного і зброї, на жаль, в українців зараз її немає».

“Навпаки, співвідношення сил приблизно один до одного. Тому і щоб не ризикувати зайвими, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки є і людські, і технічні ресурси. по суті, на вагу золота», — продовжив він.

За словами Гросберга, Україна наразі також стежить за діями Росії, серед яких нещодавні переміщення в напрямку прифронтового міста Бахмут і району Великої Новосілки Донецької області.

Зокрема, з Херсонської області завезли агрегати, які там стали непотрібними після руйнування минулого тижня дамби Нової Каховки.

Гросберг додав, що використання росіянами вертольотів і штурмовиків збільшилося в південному напрямку, значно ближче до лінії фронту, ніж це було раніше.

За його словами, російські війська також здійснили здебільшого безуспішні наземні атаки, зокрема в районах Куп’янська Харківської області та Сватового Луганської області.

Українські підрозділи, підготовлені до контрнаступу за останні півроку, ще не задіяні в бойових діях, а втрата українською технікою є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій, додав він.

Гросберг сказав, що менше 10 відсотків наданого заходом обладнання було втрачено в результаті операцій, хоча ця кількість може зрости в ході подальших операцій.

Обладнання західного виробництва, як правило, пропонує кращий захист своїм операторам, додав він, тобто навіть якщо це обладнання закінчується з ладу, екіпажі часто виживають без серйозних травм, сказав він.

Українська активність була помічена на південь і на північ від Бахмута, а також у напрямку Великої Новосілки на маріупольській лінії, тоді як Гросберг сказав, що також була наступальна активність у напрямку Оріхова та Бердянська, обидва в Запорізькій області. .

Через це також важко спрогнозувати, куди припаде головний український удар – інформація, яку самі українці зі зрозумілих причин, можливо, і не хочуть оприлюднювати.

За словами Гросберга, наступного тижня продовжаться дослідження слабких місць у російських лініях і, ймовірно, на широкому фронті.

“Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів”, – підсумував Гросберг на прес-конференції в п’ятницю.