В епіцентрі землетрусу в Туреччині знайшлося місто без зруйнованих будинків та постраждалих

Головний герой Туреччини останніх днів – мер міста Ерзінь Оккеш Ельмасоглу. Він розташований в епіцентрі нищівного землетрусу, але жодна будівля в ньому не була зруйнована. Все тому, що Ельмасоглу не дозволяв незаконне будівництво.

42-тисячний Ерзінь знаходиться на півдні Туреччини, у центрі провінції Хатай. В результаті підземних поштовхів, що відбулися 6 лютого, зруйновані будівлі у всіх районах Хатаю, крім Ерзіня. У місті не з’явилося не тільки руїн, а й навіть уламків, а жоден місцевий житель у результаті не постраждав.

Ельмасоглу пояснює цей феномен дуже просто: з моменту свого обрання він рішуче припиняв в Ерзіні будь-які спроби незаконної забудови. Мер заявив, що будівельні компанії та представники бізнесу постійно чинили на нього тиск, але він не дозволяв нічого зводити на своїй території без ліцензії навіть родичам.

«Зрозуміло, люди завжди знаходять спосіб будувати без дозволу та нагляду. Але навіть якщо неможливо запобігти цьому на 100%, можна скоротити розмах. Я не пішов на компроміс, і це коштувало мені сварки з багатьма людьми. Зате моя совість чиста».