Політика

В Енгельсі п’ятий день “контрольовано” горить нафтобаза
12 Січня 2025 12:08
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Пожежа на нафтобазі в Енгельсі / Фото 164.ру
Пожежа на нафтобазі в Енгельсі / Фото 164.ру

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив 12 січня, що в місті Енгельсі продовжують гасити пожежу, яка виникла на промисловому підприємстві після атаки безпілотників 8 січня.

«Триває процес контрольованого вигоряння палива. Фахівці в цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації», – написав Бусаргін у телеграм-каналі після засідання оперативного штабу, що працює на місці пожежі.

Губернатор зазначив, що «кількість диму, як і площа пожежі, знижується». 11 січня Бусаргін говорив, що площа пожежі на підприємстві скоротилася на 80%.

Місцеві жителі раніше скаржилися на забруднення повітря. Водночас губернатор заявив, що проби повітря, взяті на місці пожежі, не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин.

Безпілотники атакували Енгельс Саратовської області в ніч на 8 січня. Пошкоджень зазнало одне з промислових підприємств, казав губернатор регіону. За даними російських ЗМІ, сталася пожежа на нафтобазі комбінату «Кристал» Росрезерву. В Енгельсі діє режим надзвичайної ситуації.

Саме в Енгельсі розташована російська військова авіабаза, звідки злітають Ту-95МС зі своїми крилатими ракетами для ударів по Україні.


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