Економіка

В енергосистемі України з’явився резерв потужності

16 Лютого 2023 11:55
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енергетика

Станом на ранок 16 лютого в енергосистемі уже п’яту добу відсутній дефіцит, навіть з’явився резерв потужності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики у Telegram.

«У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.


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В енергосистемі України з’явився резерв потужності
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