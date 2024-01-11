Економіка

В енергосистемі очікується дефіцит — Укренерго

11 Січня 2024 12:26
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електроенергія

Споживання електроенергії залишається найвищим за опалювальний період. Прогнозується дефіцит в енергосистемі близько 1%, але введення графіків обмеження споживачів не планується. Через негоду та обстріли без світла залишаються 699 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

“Вчора, 10 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці, близько 10:00. Він був на 1,9% вищий, ніж показник 9 січня. Сьогодні, станом на 9:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління, від середньодобових -10°C 10 січня до -5°C 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало. Загальний рівень споживання залишається найвищим за цей опалювальний період”, — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що триває заживлення споживачів в південних та центральних областях, які були знеструмлені через негоду. Ці фактори створюють додаткове навантаження на обладнання електростанцій і на мережі передачі та розподілу електроенергії.


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