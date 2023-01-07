Новини

В Енергодарі росіяни примусово видають російські паспорти і виводять з обігу гривню

7 Січня 2023 11:43
28
заес

Росіяни продовжують знущатися з цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, близько 3 тисяч працівників ЗАЕС примусово отримали паспорт країни-агресорки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення.

Генштаб підкреслює, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують як психологічно, так і фізично тиснути на мешканців. До прикладу, в Енергодарі, що на Запоріжжі, близько 3000 співробітників Запорізької АЕС отримали російські паспорти. Загарбники видавали їх силою.

Але і це ще не все. Ворог вивів з обігу гривню. Перед тим росіяни погрожували підприємцям штрафами, а також вилученням майна. За наявними даними, окупанти захопили усе більше помешкань. Вони заселяються в оселі тих містян, які були вимушені покинути Енергодар.

Цікаво, що тероризують не лише українців, а й своїх. У Бєлгородській області не змогли впоратися з набором добровольців до військ територіальної оборони. Тож для виконання плану вже залучили місцеву поліцію.

Правоохоронці влаштували обходи по квартирах і приватних будинках. Вони займаються переписом чоловічого населення призовного віку. Але й це ще не все. Поліцейські проводять бесіди з мешканцями Бєлгородської області. Цим вони намагаються популяризувати службу у війську.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2023 12:11
104

Вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській Лаврі
7 Січня 2023 14:46
52

Росіяни обстріляли Бахмут під час “різдвяного перемир’я”: 2 загиблих та 13 поранених
7 Січня 2023 13:19
212

Кремль не реагує на новий пакет зброї від США, в ISW пояснили чому
7 Січня 2023 11:19
92

Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2
7 Січня 2023 09:02
147

В Росії критикують Путіна за оголошене “перемир’я”, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
усі думки