В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику Львівської митниці у незаконному збагаченні. Чоловік під час роботи на митниці набув необґрунтованих активів на понад 12 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

З даними правоохоронців, чоловік став власником житлового будинку у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор ЭО-2621.

Всі ці активи він оформлював на себе і на родичів – дружину, батька та тестя.

Його підозрюють у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на активи.

Як зазначили в ДБР, у грудні 2023 року ДБР вже затримувало цього митника на систематичних хабарях за оформлення товарів як “гуманітарку”. Наразі справа направлена до суду за ч. 4 ст. 368 КК.