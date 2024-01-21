В ДТП під Харковом постраждали п’ятеро осіб

Аварія сталася на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району.

За інформацією поліції, 40-річний водій мікроавтобусу «Ford Transit» не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з автомобілем «Hyundai» під керуванням 38-річного чоловіка.

В результаті аварії травми отримав водій «Hyundai» та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Всі обставини ДТП встановлюються.