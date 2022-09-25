Політика

В “ДНР” підписали документи про приєднання до РФ ще на початку вересня

25 Вересня 2022 11:37
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днр, референдум

Російські окупанти “підбили” підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

Тоді ж і були підписані документи про входження “ДНР” до складу Росії.

Про це йдеться в аудіоперехопленні жительок “ДНР”, одна з яких має родичів, які працюють в адміністрації. А також про це свідчать документи, які отримали співробітники СБУ.

“Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики “днр”. Она все знает. Она сказала: “Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении “днр” в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации”, – розповідає жінка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Співрозмовниці бідкаються, що Росія знищує місцеве населення і наражає на смерть простих людей.


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