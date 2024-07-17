Економіка

В “Дії” запрацювало електронне бронювання
17 Липня 2024 18:15
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дія, мобілізація
Ілюстративне фото / Мінцифра

У застосунку “Дія” запрацювало електронне бронювання, а керівники критично важливих підприємств можуть забронювати співробітників через державний портал. 

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як це працює?

  • керівник підприємства подає через портал “Дія” заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;
  • система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі “Оберіг”;
  • якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з’явиться у застосунку”Резерв+”.

У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі “Дія” та за потреби роздрукувати.


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