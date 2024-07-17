В “Дії” запрацювало електронне бронювання

У застосунку “Дія” запрацювало електронне бронювання, а керівники критично важливих підприємств можуть забронювати співробітників через державний портал.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як це працює?

керівник підприємства подає через портал “Дія” заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;

система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі “Оберіг”;

якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з’явиться у застосунку”Резерв+”.

У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі “Дія” та за потреби роздрукувати.