В “Дії” запрацювало електронне бронювання

У застосунку “Дія” запрацювало електронне бронювання, а керівники критично важливих підприємств можуть забронювати співробітників через державний портал.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Як це працює?
- керівник підприємства подає через портал “Дія” заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;
- система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі “Оберіг”;
- якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з’явиться у застосунку”Резерв+”.
У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі “Дія” та за потреби роздрукувати.