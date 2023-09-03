Кримінал

В Чернещині окупанти скинули авіабомбу поряд зі школою

3 Вересня 2023 09:07
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Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубов, зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам’янку та інші населені пункти.

По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих.


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