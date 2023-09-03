В Чернещині окупанти скинули авіабомбу поряд зі школою

Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубов, зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам’янку та інші населені пункти.

По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих.