В Бундестазі провалили голосування за передачу Україні ракет Taurus

Сьогодні ввечері у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довдотривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.

Як стало відомо “Укріформу“, “За” проголосували 178 обранців, “проти” – 485, 3 утрималися.

Керстін Ферегге, представниця опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка винесла подання на обговорення, закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus, адже “Україна та вся Європа подякують за це”.

Вона нагадала, що надання Україні ракет Taurus важливе. Окірм того, депутатка-опозиціонерка нагадал Шольцу, що за два року з початком війни в Україні він не виконав обіцянки ініціатив та змін.

Правляча партія про ракети взагалі мовчала під час дебатів, не згадуючи ні слова.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус жодним словом не згадав ракети, але пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме українських партнерів стільки, скільки буде потрібно та нагадав, що канцлер Шольц закликав усіх союзників в Європі посилити цю допомогу.