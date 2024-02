В Білорусі залишилося менше 1 000 найманців “Вагнера” – британська розвідка

Дуже ймовірно, що в Білорусі залишилося менше 1 000 російських найманців “Вагнера”, повідомляє розвідка Великої Британії.

Вони присутні в країні з червня 2023 року, на той момент там було 8 000 найманців “Вагнера”. “Вагнер” майже напевно продовжує тренувати білоруських військових і силовиків”, – вважають британські аналітики.

На їхню думку, малоймовірно, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде використовувати найманців “Вагнера” за межами їхньої нинішньої компетенції. “Вони беруть участь у підготовці військ Міністерства внутрішніх справ, але навряд чи беруть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі”, – йдеться у повідомленні міноборони Британії в соцмережі Х.

Подальша присутність найманців “Вагнера” в Білорусі майже напевно також приносить користь російським військовим зусиллям, оскільки змушує Україну утримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційного вторгнення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sd6ssz5tQe