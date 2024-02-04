Політика

В Білорусі залишилося менше 1 000 найманців “Вагнера” – британська розвідка

4 Лютого 2024 11:40
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розвідка британії
Члени групи Вагнера в Ростові-на-Дону 24 червня 2023 року / Фото Getty Images

Дуже ймовірно, що в Білорусі залишилося менше 1 000 російських найманців “Вагнера”, повідомляє розвідка Великої Британії.

Вони присутні в країні з червня 2023 року, на той момент там було 8 000 найманців “Вагнера”. “Вагнер” майже напевно продовжує тренувати білоруських військових і силовиків”, – вважають британські аналітики.

На їхню думку, малоймовірно, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде використовувати найманців “Вагнера” за межами їхньої нинішньої компетенції. “Вони беруть участь у підготовці військ Міністерства внутрішніх справ, але навряд чи беруть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі”, – йдеться у повідомленні міноборони Британії в соцмережі Х.

Подальша присутність найманців “Вагнера” в Білорусі майже напевно також приносить користь російським військовим зусиллям, оскільки змушує Україну утримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційного вторгнення.


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