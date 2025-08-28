В Азовському морі уражено російський ракетоносій “Буян-М”, ― ГУР

28 серпня спецпідрозділи ГУР МО України завдали ударів по російському малому ракетному кораблю проєкту “Буян-М”, що є носієм крилатих ракет “Калібр”. Пошкоджений у Темрюцькій затоці корабель залишив район бойового чергування.

Про це повідомили в ГУР МО.

Реклама

Реклама

“У результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР “Примари” в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 “Буян-М” ― носій крилатих ракет “Калібр”, ― йдеться в повідомленні.

Ударом повітряного дрона було пошкоджено корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія “Калібрів”.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “Калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.