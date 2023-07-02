Суспільство

В Австралії лікарям дозволили виписувати екстазі

2 Липня 2023 20:59
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ліки

Австралія стала першою країною, яка дозволила психіатрам виписувати наркотики для лікування: екстазі для боротьби з посттравматичним стресовим розладом та псилоцибін проти депресії.

Про це повідомляє Sky News.

Зміни набули чинності з 1 липня, хоча деякі вчені були здивовані цим кроком – є побоювання, що таке рішення передчасне: лікарі не мають компетенції.

Крім того, йдеться у повідомленні, препарати будуть дуже дорогими. Лікування одного пацієнта коштуватиме 5200 фунтів стерлінгів. Але прихильники кажуть, що така практика виведе країну на передові дослідні позиції.


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