        Суспільство

        Трамп запроваджує 100% тариф на брендові ліки: експерти попереджають про ризики для пацієнтів

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 19:13
        читать на русском →
        Працівники працюють на виробничій лінії на заводі Novo Nordisk у Хіллероеді, Данія, вересень 2023 року / Фото: Sergei Gapn/AFP
        Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 жовтня 100-відсоткового тарифу на імпортовані патентовані лікарські препарати, якщо компанія-виробник не будує завод у Сполучених Штатах. Виняток робитимуть для компаній, які вже розпочали будівництво виробничих потужностей.

        Про це пише видання The Washington Post.

        Оголошення викликало плутанину серед урядовців, фармкомпаній і торгових асоціацій: неясно, чи стосуватимуться мита країн, з якими США мають чинні торговельні угоди. У ЄС нагадали, що за договором гранична ставка мит на фармпродукцію має бути обмежена 15%.

        Великі виробники, зокрема Novo Nordisk, Roche, Novartis та AstraZeneca, вже інвестують у виробництво в США. Наприклад, AstraZeneca оголосила про будівництво заводу у Вірджинії вартістю 50 млрд доларів. Це може убезпечити компанії від дії нових тарифів.

        Втім, фармацевтичні асоціації попередили про можливі наслідки для пацієнтів: підвищення цін, перебої з постачанням і ризик, що люди почнуть обмежувати чи відмовлятися від необхідних ліків. У Канадській торговій палаті заявили, що «настільки різке мито може призвести до дефіциту в лікарнях і проблем із страховою системою».

        Фармацевтика раніше була виключена з тарифних ініціатив Трампа, однак тепер стала частиною його розширеної торговельної стратегії, яка покликана стимулювати локальне виробництво.


