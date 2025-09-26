Трамп запроваджує 100% тариф на брендові ліки: експерти попереджають про ризики для пацієнтів

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 жовтня 100-відсоткового тарифу на імпортовані патентовані лікарські препарати, якщо компанія-виробник не будує завод у Сполучених Штатах. Виняток робитимуть для компаній, які вже розпочали будівництво виробничих потужностей.

Про це пише видання The Washington Post.

Оголошення викликало плутанину серед урядовців, фармкомпаній і торгових асоціацій: неясно, чи стосуватимуться мита країн, з якими США мають чинні торговельні угоди. У ЄС нагадали, що за договором гранична ставка мит на фармпродукцію має бути обмежена 15%.

Великі виробники, зокрема Novo Nordisk, Roche, Novartis та AstraZeneca, вже інвестують у виробництво в США. Наприклад, AstraZeneca оголосила про будівництво заводу у Вірджинії вартістю 50 млрд доларів. Це може убезпечити компанії від дії нових тарифів.

Втім, фармацевтичні асоціації попередили про можливі наслідки для пацієнтів: підвищення цін, перебої з постачанням і ризик, що люди почнуть обмежувати чи відмовлятися від необхідних ліків. У Канадській торговій палаті заявили, що «настільки різке мито може призвести до дефіциту в лікарнях і проблем із страховою системою».

Фармацевтика раніше була виключена з тарифних ініціатив Трампа, однак тепер стала частиною його розширеної торговельної стратегії, яка покликана стимулювати локальне виробництво.