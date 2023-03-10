В армію РФ шукають ще 400 тисяч контрактників

Заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву дали нове важливе доручення: за деякими даними, йому доручено курирувати проведення масштабної інформаційної кампанії щодо призову до російської армії 400 тисяч контрактників. Про це пишуть російські ЗМІ.

Набирати їх у ЗС РФ планується розпочати з 1 квітня, кампанія триватиме до кінця року.

З 22 лютого Медведєв регулярно особисто проводить тематичні наради за участю губернаторів та повпредів президента, спускаючи їм вказівки федерального центру. Квоти за кількістю укладених контрактів уже доведені до регіонів, кажуть джерела URA.RU.

Основну ставку, зазначають спостерігачі, буде зроблено на строковиків, яких планується всіма правдами і неправдами вмовляти підписати контракт