Політика

В армію РФ шукають ще 400 тисяч контрактників

10 Березня 2023 16:07
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мобілізація, росія

Заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву дали нове важливе доручення: за деякими даними, йому доручено курирувати проведення масштабної інформаційної кампанії щодо призову до російської армії 400 тисяч контрактників. Про це пишуть російські ЗМІ.

Набирати їх у ЗС РФ планується розпочати з 1 квітня, кампанія триватиме до кінця року.

З 22 лютого Медведєв регулярно особисто проводить тематичні наради за участю губернаторів та повпредів президента, спускаючи їм вказівки федерального центру. Квоти за кількістю укладених контрактів уже доведені до регіонів, кажуть джерела URA.RU.

Основну ставку, зазначають спостерігачі, буде зроблено на строковиків, яких планується всіма правдами і неправдами вмовляти підписати контракт


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