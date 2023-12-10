Політика

В Аргентині відбудеться інавгурація обраного президента Хав’єра Мілея

10 Грудня 2023 09:37
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аргентина

В Аргентині в неділю відбудеться церемонія інавгурації обраного президента Хав’єра Мілея.

52-річний економіст Мілей, який балотувався від лібертаріанської партії “Свобода настає”, переміг за підсумками другого туру президентських виборів, що відбулися в Аргентині наприкінці листопада.

Мілей, якого у ЗМІ називають “міні-трампом” та “економістом з бензопилою”, займатиме цю посаду до кінця 2027 року.

Як повідомлялося, на церемонії інавгурації буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Раніше про запланований візит Зеленського до Аргентини повідомляла низка ЗМІ, зокрема аргентинське видання TN. Наголошувалося, що український президент був одразу у списку гостей, однак у країні сумнівалися, що Зеленський зможе приїхати на інавгурацію.

Очікується, що Зеленський прибуде до Буенос-Айреса вранці в неділю. Це буде вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, коли президент України приїде до Латинської Америки.


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