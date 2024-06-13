Аргентина стала новою учасницею формату “Рамштайн”

Аргентина стала новою учасницею Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це стало відомо під час виступу міністра оборони США Ллойда Остіна.

“Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи. Пане Петрі, я радий, що ви з нами. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін домінує. Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики”, — сказав міністр.

Наразі уряд Аргентини розглядає можливість відправки до України палубних штурмовиків Super Etendard.

Загалом планують передати п’ять літаків, які країна викупила у Франції у 2017 році й не змогла взяти на озброєння через ембарго Сполученого Королівства на продаж певних військових запчастин Аргентині.