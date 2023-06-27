В Арабських Еміратах загорівся 36-поверховий хмарочос

27 червня в ОАЕ в місті Аджман зайнялася потужна пожежа у 36-поверховому хмарочосі. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє Fast News Network.

Очевидці пожежі у хмарочосі фіксували її на відео. На викладених у Мережі кадрах видно, що вогонь охопив величезну частину фасаду будівлі: палало від її основи аж до даху. Також зафіксовано, як із багатоповерхівки сипляться невеликі охоплені вогнем уламки.

На місці працювали вогнеборці і медики. Недалеко від місця події перебував натовп людей, серед них могли бути евакуйовані жителі хмарочоса.

Журналісти зауважили, що хмарочос є житловим будинком, однак про загиблих або постраждалих офіційні джерела поки не інформували.