Суспільство

В Арабських Еміратах загорівся 36-поверховий хмарочос

27 Червня 2023 10:50
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пожежа

27 червня в ОАЕ в місті Аджман зайнялася потужна пожежа у 36-поверховому хмарочосі. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє Fast News Network.

Очевидці пожежі у хмарочосі фіксували її на відео. На викладених у Мережі кадрах видно, що вогонь охопив величезну частину фасаду будівлі: палало від її основи аж до даху. Також зафіксовано, як із багатоповерхівки сипляться невеликі охоплені вогнем уламки.

На місці працювали вогнеборці і медики. Недалеко від місця події перебував натовп людей, серед них могли бути евакуйовані жителі хмарочоса.

Журналісти зауважили, що хмарочос є житловим будинком, однак про загиблих або постраждалих офіційні джерела поки не інформували.


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