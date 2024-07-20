В Анапі жителі блокують дороги через відсутність світла

Жителі Анапи перекрили дорогу через відсутність електрики.

Після того як люди вийшли в Краснодарі, їхній приклад наслідували жителі Анапи, пишуть місцеві ЗМІ.

Незадоволені відключеннями світла (в Анапі +33), люди вийшли на перетин вулиць Шевченка та Івана Голубця і перекрили частину смуг, пускаючи тільки швидку допомогу. До незадоволених вийшов представник “Россетей” і повідомив, що генератори вже їдуть. Також на місці перебувають поліцейські і просять присутніх розійтися.

Обережно – матюки!