В Анапі жителі блокують дороги через відсутність світла

Жителі Анапи перекрили дорогу через відсутність електрики.
Після того як люди вийшли в Краснодарі, їхній приклад наслідували жителі Анапи, пишуть місцеві ЗМІ.
Незадоволені відключеннями світла (в Анапі +33), люди вийшли на перетин вулиць Шевченка та Івана Голубця і перекрили частину смуг, пускаючи тільки швидку допомогу. До незадоволених вийшов представник “Россетей” і повідомив, що генератори вже їдуть. Також на місці перебувають поліцейські і просять присутніх розійтися.
Обережно – матюки!
Это уже очень-очень интересно— Oles Filonenko 🤷🏼♂️ (@FilonenkoOles) July 20, 2024
Россия – это когда готовы дохнуть за сумасшедшего диктатора, но не готовы сидеть без света.
А придётся.. pic.twitter.com/1ItZrIhJ9h