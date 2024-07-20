Суспільство

В Анапі жителі блокують дороги через відсутність світла
20 Липня 2024 18:36
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росія
Мешканцям Анапи пообіцяли скоро підвести генератори / Скриншот відео

Жителі Анапи перекрили дорогу через відсутність електрики.

Після того як люди вийшли в Краснодарі, їхній приклад наслідували жителі Анапи, пишуть місцеві ЗМІ.

Незадоволені відключеннями світла (в Анапі +33), люди вийшли на перетин вулиць Шевченка та Івана Голубця і перекрили частину смуг, пускаючи тільки швидку допомогу. До незадоволених вийшов представник “Россетей” і повідомив, що генератори вже їдуть. Також на місці перебувають поліцейські і просять присутніх розійтися.

Обережно – матюки!


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