У Краснодарі люди оскаженіли без світла

У Краснодарі люди перекрили вулицю через відключення світла.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у мікрорайоні Россінсокого у 8 будинках Дружний-1 і Дружний-2 вже місяць відбуваються масові відключення електроенергії. За словами місцевих жителів, світло відключали спочатку по одному разу на тиждень, потім по три. Тепер у будинках, деякі з яких на 540 квартир, світла немає по 12-15 годин на добу. При цьому в місті +39 градусів.

Комунальні служби підключають запасний трасформатор, у квартирах з’являється то світло, то вода на 30-40 хвилин на кожну сторону будинку.

Жителі кажуть, що про планові роботи їх не попереджали. Краснодаренерго на дзвінки не відповідає, аварійна служба не виїжджає.

Змучені жителі вирішили привернути увагу місцевої влади до проблеми – вони перекрили вулицю краєзнавця Соловйова і скандують “Дайте світло!”. На перекриту вулицю приїхала поліція.

На тлі атак БПЛА на енергооб’єкти в РФ проблеми з електропостачанням цього літа трапляються не тільки в Краснодарі, а й у Єйську, і низці інших міст на півдні Росії.