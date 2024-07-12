Суспільство

В 11 регіонах України зафіксували температурні рекорди
12 Липня 2024 11:35
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11 липня, у Києві та ще 10 областях України зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цього дня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-3 °C у таких містах:

  • Київ – 34,2 °C
  • Суми – 35,1 °C
  • Кропивницький – 37,5 °C
  • Херсон – 39 °C
  • Миколаїв – 40,2 °C
  • Одеса – 36,2 °C
  • Вінниця – 36,3 °C
  • Тернопіль – 33,1 °C
  • Чернівці – 33,6 °C
  • Львів – 33,4 °C
  • Ужгород – 34,3 °C

Натомість у Києві максимальна температура повітря досягла 34,2 °C, що на 0,5 °C вище попереднього рекордного показника 1885 року.

За даними гідрометеорологічного центру, мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7 °С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3 °С. 

“Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 28,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 °С, а кліматичну норму – на 7,2 °С”, – йдеться у повідомленні.


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