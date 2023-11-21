Економіка

УЗ презентувала новий графік руху поїздів

21 Листопада 2023 13:02
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укрзалізниця

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

“Пасажирські перевезення — це один із основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось — призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси. У новому сезоні наших пасажирів чекають нові міжнародні поїзди Дніпро — Хелм, Чоп — Відень та Чоп — Прага. Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хабову модель перевезень, як для внутрішніх рейсів, так і міжнародних. Так, за обсягами перевезених пасажирів вже повернулися на рівень 2021 року. Розвиваючи міжнародне сполучення, відкриваючи нові маршрути всередині країни — ми зміцнюємо звʼязок всіх регіонів та залишаємось завжди напоготові приїхати туди, де це буде найбільш необхідно», — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік залізничники розробили з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Найбільший акцент було зроблено на покращенні найбільш дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських.

Список нових внутрішніх маршрутів по Україні:

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.
    №129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.
    №216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.
    №193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.
    №345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.
    №28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.
    №145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.
    №365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.
    №368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.
    Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
  • Інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.


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УЗ презентувала новий графік руху поїздів
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