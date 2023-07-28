Спорт

УЄФА на рік виключив “Ювентус” із євротурнірів

28 Липня 2023 21:12
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футбол

УЄФА вирішив виключити італійський “Ювентус” із усіх європейських змагань на один рік, повідомляє туринський клуб.

“Ювентус” не тільки не зіграє у Лізі конференцій-2023/24, але й має сплатити штраф у розмірі 20 млн євро. При цьому половину цієї суми ФК буде зобов’язаний виплатити лише у тому випадку, якщо звітність за 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не відповідатиме вимогам УЄФА.

Рішення про покарання ухвалено за підсумками розслідування фінансових махінацій у клубі. Контролюючі органи виявили численні порушення правил фінансового fair play, а також передбачувані невідповідності у звітності.

Раніше Федеральний апеляційний суд Італії зняв із “Ювентуса” 15 очок у чемпіонаті країни. Клуб звинувачували в прихованні близько 200 млн євро збитків у період з 2018 по 2020 рік. Однак потім ці 15 очок туринцям повернули.


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