Усик закликав Трампа посприяти у звільненні українських полонених, раз той так впевнений у впливі на Путіна

Український боксер Олександр Усик закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа посприяти звільненню з полону українських військових, якщо той вважає, що має вплив на Володимира Путіна.

Усик звернувся до американського ведучого Джо Рогана, у подкасті якого Трамп планує виступити за кілька днів до виборів.

“Якщо пан президент такий впевнений у своєму впливі на путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників “Азовсталі” та всіх українців із російського полону? Час має важливе значення”, – написав боксер.

Dear @joerogan, could you ask @realDonaldTrump when he'll appear on your podcast: if Mr. President is so confident in his influence over Putin, could he help #FreeAzovstalDefenders and all Ukrainians from Russian captivity right away? Time is of the essence.

Sincerely, Oleksandr