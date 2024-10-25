Усик закликав Трампа посприяти у звільненні українських полонених, раз той так впевнений у впливі на Путіна

Український боксер Олександр Усик закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа посприяти звільненню з полону українських військових, якщо той вважає, що має вплив на Володимира Путіна.

Усик звернувся до американського ведучого Джо Рогана, у подкасті якого Трамп планує виступити за кілька днів до виборів.

“Якщо пан президент такий впевнений у своєму впливі на путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників “Азовсталі” та всіх українців із російського полону? Час має важливе значення”, – написав боксер.