Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

Український боксер Олександр Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Раніше його очолював абсолютний чемпіон у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, проте наразі він посідає друге місце. Водночас замикає трійку лідерів чемпіон у напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Топ-10 боксерів за версією The Ring:
- Олександр Усик (Україна) — 22-0-0 (14 КО) — надважка вага.
- Наоя Іноуе (Японія) — 27-0-0 (24 КО) — друга легша вага.
- Теренс Кроуфорд (США) — 40-0-0 (31 КО) — напівсередня.
- Сауль Альварес (Мексика) — 62-2-2 (39 КО) — друга середня.
- Артур Бєтєрбієв — 19-0-0 (19 КО) — напівважка вага.
- Дмітрій Бівол — 22-0-0 (11 КО) — напівважка вага.
- Еррол Спенс-молодший (США) — 28-1-0 (22 КО) — напівсередня.
- Джервонта Девіс (США) — 29-0-0 (27 КО) — легка.
- Джессі Родрігес (США) — 19-0-0 (12 КО) — найлегша.
- Юнто Натакані (Японія) — 27-0-0 (20 КО) — легша вага.