Спорт

Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

20 Травня 2024 16:35
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Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі / Фото: AP

Український боксер Олександр Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Раніше його очолював абсолютний чемпіон у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, проте наразі він посідає друге місце. Водночас замикає трійку лідерів чемпіон у напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 боксерів за версією The Ring:

  1. Олександр Усик (Україна) — 22-0-0 (14 КО) — надважка вага.
  2. Наоя Іноуе (Японія) — 27-0-0 (24 КО) — друга легша вага.
  3. Теренс Кроуфорд (США) — 40-0-0 (31 КО) — напівсередня.
  4. Сауль Альварес (Мексика) — 62-2-2 (39 КО) — друга середня.
  5. Артур Бєтєрбієв — 19-0-0 (19 КО) — напівважка вага.
  6. Дмітрій Бівол — 22-0-0 (11 КО) — напівважка вага.
  7. Еррол Спенс-молодший (США) — 28-1-0 (22 КО) — напівсередня.
  8. Джервонта Девіс (США) — 29-0-0 (27 КО) — легка.
  9. Джессі Родрігес (США) — 19-0-0 (12 КО) — найлегша.
  10. Юнто Натакані (Японія) — 27-0-0 (20 КО) — легша вага.

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