Спорт

Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі

19 Травня 2024 08:13
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бокс, усик
Олександр Усик завдає удару Тайсону Ф'юрі під час бою за титули IBF, WBA, WBC, WBO та абсолютний чемпіонський титул у надважкій вазі на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 травня 2024 року / Фото Getty Images

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі в захопливому поєдинку, який відбувся на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді в ніч на неділю.

Порівняно з величезним суперником Усику довелося пережити бурю в середині поєдинку, але він вистояв, змусивши Ф’юрі слухати рахунок рефері в дев’ятому раунді.

37-річний українець став першим боксером, який володіє всіма чотирма основними поясами у важкій вазі одночасно, і першим абсолютним чемпіоном з моменту закінчення епохи Леннокса Льюїса у квітні 2000 року.

У перших раундах перевага була на боці Усика, а в четвертому вже Ф’юрі почав демонструвати майстерність, завдаючи Усику потужні удари по корпусу, але українець відповів кількома жалючими випадами, нагадавши британцеві про свою силу.

Усик переломив хід поєдинку у восьмому раунді, і мало хто здивувався б, якби рефері зупинив бій у дев’ятому, адже потужні удари українця в голову відправили Ф’юрі у нокдаун.

Колись непереможний британець протримався до фінального гонгу, але в останніх трьох раундах йому довелося нелегко, бо Усик переслідував його і врешті-решт взяв гору за рішенням суддів (115-112, 113-114, 114-113).

“Спасибі вам велике. Це велика можливість для мене, для моєї сім’ї, для моєї країни. Це прекрасний час, це прекрасний день”, – сказав розчулений Усик у післяматчевому інтерв’ю на рингу, додавши, що готовий надати Ф’юрі право на матч-реванш.


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