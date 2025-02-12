Усик розповів, коли планує завершити кар’єру

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) планує завершити кар’єру в найближчі два роки.

В інтерв’ю Sky Sports український боксер заявив, що готовий зустрітися з переможцем поєдинку між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа.

“Думаю, два роки, півтора (залишилось у боксі). Я почуваюся чудово. Мені здається, що потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише двох”, – сказав Усик.

Олександр Усик у грудні минулого року здолав у реванші Тайсона Ф’юрі. Після поєдинку Даніель Дюбуа піднявся на ринг та кинув виклик на бій, який український чемпіон прийняв.

Доля майбутнього реваншу Усик – Дюбуа вирішиться у бою Даніеля з Джозефом Паркером. Поєдинок між “Динамітом” та новозеландським боксером відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді.