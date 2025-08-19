Усик отримав відтермінування від WBO для захисту чемпіонських титулів

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав від WBO відтермінування для початку перемовин щодо обов’язкового захисту чемпіонських титулів проти новозеландця Джозефа Паркера.

Про це пише Sky Sports.

Українець звернувся до організації із проханням відкласти початок переговорів у середині серпня. Причиною стала давня травма спини, що загострилася після чотирьох поєдинків за останні два роки.

WBO задовольнила звернення Усика, проте конкретний термін відтермінування наразі не називають.

Директор команди українського боксера Сергій Лапін у коментарі Ready to Fight наголосив, що Усик заслужив час на відновлення після виснажливих поєдинків і тренувань.