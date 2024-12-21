Бій Усик – Ф’юрі: коли та де дивитися шоу

У суботу, 21 грудня, в саудівському місті Ер-Ріяд відбудеться масштабне боксерське шоу, головною подією якого стане довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Про це повідомляє видання sport.ua.

Бій відбудеться за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO, а також менш значущої IBO. У рингу зійдуться українець Олександр Усик (22–0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34–1–1, 24 КО).

Старт шоу запланований на 17:30 за київським часом. В андеркардовій частині програми відбудеться вісім поєдинків, серед яких три за участю українських боксерів: Андрія Новицького, Даніеля Лапіна та Сергія Богачука.

Що стосується головної події вечора, то вихід Усика та Ф’юрі на ринг очікується після опівночі – не раніше 00:00 за Києвом. Таким чином, бій відбудеться в ніч на 22 грудня.

Побачити цю значну спортивну подію безпосередньо на Kingdom Arena в Ер-Ріяді пощастило деяким прикордонникам, яких було звільнено з російського полону та які дістали серйозні поранення. У Саудівській Аравії сьогодні українські захисники підтримуватимуть, надихатимуть та вболіватимуть за українського боксера.

Олександр Усик та прикордонники-вболівальники / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Усик став абсолютним чемпіоном світу за підсумками першого бою, який відбувся 18 травня 2024 року в саудівському Ер-Ріяді. Того вечора судді зафіксували перемогу українського боксера розділеним рішенням: 114–113, 113–114, 115–112. Потім Усик відмовився від свого пояса IBF, який потім був розіграний між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.