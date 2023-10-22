Усі зароблені на весіллі у збоченця гроші Ткач віддасть на потреби ЗСУ

Юрій Ткач, який був ведучим на весіллі фігуранта “п’яних вечірок”, у себе в Instagram заявив, що не знав про бекграунд нареченого, а весь гонорар за весілля віддасть на потреби ЗСУ.

“З приводу гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які, в тому числі, були куплені за цей гонорар. Усі гроші до копійки за це замовлення підуть на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите”, — написав Ткач.

Як повідомлялося, один із підозрюваних у справі про організацію вечірок, де спаювали, знущалися та принижували дівчат, зіграв весілля у п’ятизірковому готелі у Львівській області.

Ведучим на заході був телеактор та комік Юрій Ткач.