Суспільство

Усі зароблені на весіллі у збоченця гроші Ткач віддасть на потреби ЗСУ

22 Жовтня 2023 16:16
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мажор

Юрій Ткач, який був ведучим на весіллі фігуранта “п’яних вечірок”, у себе в Instagram заявив, що не знав про бекграунд нареченого, а весь гонорар за весілля віддасть на потреби ЗСУ.

“З приводу гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які, в тому числі, були куплені за цей гонорар. Усі гроші до копійки за це замовлення підуть на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите”, — написав Ткач.

Як повідомлялося, один із підозрюваних у справі про організацію вечірок, де спаювали, знущалися та принижували дівчат, зіграв весілля у п’ятизірковому готелі у Львівській області.

Ведучим на заході був телеактор та комік Юрій Ткач.


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