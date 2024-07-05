Суспільство

Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно
5 Липня 2024 19:48
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Марина Кудерчук / Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук.

Марина Кудерчук очолила Держкіно в січні 2020 року. Раніше вона працювала заступницею директора та директоркою комунального закладу “Кіноконцертний зал ім. О. Довженка” Запорізької міської ради в 2017–2019 роках, Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю.


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