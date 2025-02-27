Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гумдопомогу

Військовозобов’язані чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, тепер перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це 27 лютого повідомила Державна прикордонна служба України.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови № 57 від 1995 року, що визначає правила виїзду громадян за межі України.

У ДПСУ нагадали, що раніше рішення на виїзд для таких категорій громадян ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

Відтепер норма, за якою міністерство або ОВА мали право приймати рішення про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ і інших військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, не діє.