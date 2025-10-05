        Економіка

        Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях — по 4000 грн щомісяця

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 13:53
        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко / Скриншот з відео
        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що вчителі, які працюють у прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4000 грн після сплати податків.

        Про це вона заявила з нагоди Дня вчителя.

        За словами прем’єрки, рішення ухвалене на засіданні Уряду й стосуватиметься близько 25 тисяч педагогів у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти нарахують уже в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

        Свириденко підкреслила, що робота вчителів у час війни є не лише вкрай складною, а й надзвичайно важливою:

        «У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наступних поколінь — тих, хто буде розвивати державу надалі».

        Також прем’єр-міністр нагадала, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачене підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

        Про ці рішення вона розповіла під час зустрічі з фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine, де обговорювали виклики шкільної освіти у воєнний час.

        «Те, що наші вчителі залишаються з дітьми, продовжують навчати під обстрілами, впроваджують нові підходи — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи. Завдання Уряду — бути поруч та підтримувати. Над цим і працюємо», — підсумувала Свириденко.


