Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях — по 4000 грн щомісяця

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що вчителі, які працюють у прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4000 грн після сплати податків.

Про це вона заявила з нагоди Дня вчителя.

За словами прем’єрки, рішення ухвалене на засіданні Уряду й стосуватиметься близько 25 тисяч педагогів у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти нарахують уже в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Свириденко підкреслила, що робота вчителів у час війни є не лише вкрай складною, а й надзвичайно важливою:

«У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наступних поколінь — тих, хто буде розвивати державу надалі».

Також прем’єр-міністр нагадала, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачене підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

Про ці рішення вона розповіла під час зустрічі з фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine, де обговорювали виклики шкільної освіти у воєнний час.

«Те, що наші вчителі залишаються з дітьми, продовжують навчати під обстрілами, впроваджують нові підходи — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи. Завдання Уряду — бути поруч та підтримувати. Над цим і працюємо», — підсумувала Свириденко.