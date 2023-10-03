Економіка

Уряд починає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року

3 Жовтня 2023 14:15
читать на русском →
кабмін, реформа

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд запускає роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року.

“Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, що впливають на державні інститути, економіку та взаємодію з громадянським суспільством”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, влада отримала від партнерів низку документів із пропозиціями реформ – від семи рекомендацій Європейського Союзу до переліку структурних маяків МВФ.

“Зі свого боку, з ініціативи президента України Володимира Зеленського розроблено концепт посилення стійкості демократії. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо створення єдиного документа”, – додав він.

Прем’єр наголосив, що План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, основу якої окреслив президент під час свого виступу у Верховній Раді.

“Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення і зростання”, – підсумував Шмигаль.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
3 Жовтня 2023 13:50

Одразу три нафтогазові гіганти з Китаю оголошені міжнародними спонсорами війни
3 Жовтня 2023 12:43

Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, – Міноборони Британії
3 Жовтня 2023 12:14

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС
3 Жовтня 2023 11:45

ДБР передало військовим гелікоптер, який “Мотор Січ” хотіла приховати від ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки