Уряд починає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд запускає роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року.

“Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, що впливають на державні інститути, економіку та взаємодію з громадянським суспільством”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, влада отримала від партнерів низку документів із пропозиціями реформ – від семи рекомендацій Європейського Союзу до переліку структурних маяків МВФ.

“Зі свого боку, з ініціативи президента України Володимира Зеленського розроблено концепт посилення стійкості демократії. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо створення єдиного документа”, – додав він.

Прем’єр наголосив, що План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, основу якої окреслив президент під час свого виступу у Верховній Раді.

“Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення і зростання”, – підсумував Шмигаль.