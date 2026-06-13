У Слов’янську під удар авіабомб потрапив центр міста: серед поранених 9-річна дитина

Сьогодні близько 10:40 російські війська завдали авіаудару по центру Слов’янська, скинувши три керовані авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

За даними Національної поліції, внаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

Серед постраждалих — три жінки віком 52, 59 та 65 років, чоловік 1951 року народження та 9-річний хлопчик. Наймолодша з поранених жінок перебуває у важкому стані.

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У результаті удару пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків та автомобілі.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція та інші профільні служби.

Правоохоронці проводять обхід житлових будинків, перевіряючи інформацію про можливих постраждалих, та надають допомогу мешканцям.