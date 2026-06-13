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        У Слов’янську під удар авіабомб потрапив центр міста: серед поранених 9-річна дитина

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 16:41
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        Наслідки удару по центру Слов’янська / Фото: Національна поліція України
        Наслідки удару по центру Слов’янська / Фото: Національна поліція України

        Сьогодні близько 10:40 російські війська завдали авіаудару по центру Слов’янська, скинувши три керовані авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

        За даними Національної поліції, внаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

        Серед постраждалих — три жінки віком 52, 59 та 65 років, чоловік 1951 року народження та 9-річний хлопчик. Наймолодша з поранених жінок перебуває у важкому стані.

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        У результаті удару пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків та автомобілі.

        На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція та інші профільні служби.

        Правоохоронці проводять обхід житлових будинків, перевіряючи інформацію про можливих постраждалих, та надають допомогу мешканцям.


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