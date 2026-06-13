Грози та дощі очікуються в більшості регіонів України в неділю

У неділю, 14 червня, в більшості областей України очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Лише на південному сході країни істотних опадів не прогнозується.

За даними Укргідрометцентру, вночі дощі пройдуть у східних та західних регіонах, а вдень опади поширяться на більшу частину території країни.

Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

Прохолодніше буде у західних та більшості північних областей. Там вночі очікується +9…+14 градусів, а вдень — від +18 до +23 градусів.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, однак удень пройдуть короткочасні дощі, місцями по області можливі грози.

Температура на Київщині вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень — +18…+23 градуси. У столиці вночі очікується +12…+14 градусів, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.