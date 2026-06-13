        Суспільство

        Грози та дощі очікуються в більшості регіонів України в неділю

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 20:59
        читать на русском →
        Меморіал "Сосонки", Рівне / Фото: Facebook Олександр Васильович
        Меморіал "Сосонки", Рівне / Фото: Facebook Олександр Васильович

        У неділю, 14 червня, в більшості областей України очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Лише на південному сході країни істотних опадів не прогнозується.

        За даними Укргідрометцентру, вночі дощі пройдуть у східних та західних регіонах, а вдень опади поширяться на більшу частину території країни.

        Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

        Реклама
        Реклама

        Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

        Прохолодніше буде у західних та більшості північних областей. Там вночі очікується +9…+14 градусів, а вдень — від +18 до +23 градусів.

        У Києві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, однак удень пройдуть короткочасні дощі, місцями по області можливі грози.

        Температура на Київщині вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень — +18…+23 градуси. У столиці вночі очікується +12…+14 градусів, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov